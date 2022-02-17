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SuperJob: 15% мужчин не хотят получать подарки на 23 февраля в России

Общество
SuperJob: 15% мужчин не хотят получать подарки на 23 февраля в России
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 февраля. Каждый четвертый представитель мужского пола в России останется без подарка в День защитника отечества. При этом 15% граждан заявили, что сами не хотят получать ничего в этот праздник, следует из результатов исследования сервиса SuperJob.ru.

Всего участниками опроса стали 1600 российских мужчин. Согласно результатам исследования, 13% граждан назвали лучшим подарком на 23 февраля деньги. При этом 8% опрошенных признались, что мечтают в этот день получить любовь и заботу, 7% хотели бы новую одежду, а 5% желают о технике. Для 6% мужчин не имеет значение, какой подарок им сделают в День защитника отечества, передает РИА Новости.

«15% представителей сильного пола не хотят получать никакие подарки в День защитника Отечества. Свою позицию они чаще всего аргументируют тем, что не считают 23 февраля своим праздником: "Я не служил"; "Это профессиональный праздник военных"», — сообщили авторы исследования.

Ранее опрос НИУ ВШЭ показал, что свыше трети российских граждан не совершали пожертвований для нуждающихся в прошлом году. Лишь каждый десятый житель страны сообщил, что выделял средства на благотворительность достаточно часто.

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