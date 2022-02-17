Победившая рак Донцова намекнула на возвращение страшной болезни

Москва, 17 февраля. Знаменитая писательница Дарья Донцова, победившая онкологическое заболевание, сообщила о горе в семье. Она в эфире программы «Секрет на миллион» намекнула на страшный недуг.

НТВ выпустил анонс передачи, в котором автор сотни детективов сделала сенсационное заявление. Из программы следует, что серьезная болезнь вернулась в семью писательницы. Однако из короткого видео непонятно, кто именно получил страшный диагноз.

«Меня охватил такой ужас. Мы будем лечиться, вот мы и лечимся», — намекнула 69-летняя писательница на возвращение болезни.

Дарья Донцова узнала об онкологическом заболевании в 1997 году. Врачи поставили ей неутешительный диагноз — рак молочной железы. На протяжении нескольких лет королева детективных романов боролась с болезнью. Рак отступил. И писательница не стесняется делиться подробностями борьбы со страшным недугом.

Знаменитая писательница спустя время стала иначе относиться к болезням. Она философски подошла к недугам. По ее словам, не стоит их бояться, поскольку они излечивают все грехи и помогают человеку стать лучше. Донцова призналась, что ей нестрашно умирать, единственное нужно помнить — всем придется отвечать перед богом.