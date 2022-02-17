Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 08:47
08:47
Шоу-бизнес
Внук Пугачевой выбрал звездной бабушке подарок на блошином рынке
08:46
Олимпийские игры 2022
Камила Валиева упала на тренировке перед стартом произвольной программы на ОИ
08:41
Происшествия
Автомобилистка погибла в массовом ДТП с автобусом на Сахалине
08:40
Общество
Болгария возглавила топ самых грязных стран ЕС по версии Евростата
08:37
Политика
Читатели Daily Mail подняли на смех слова главы британской разведки о войсках России
08:35
Происшествия
Суд приговорил жителя Забайкалья к двум годам лишения свободы за незаконную скупку золота
08:33
Общество
Депутаты ГД рассмотрят закон о запрете упоминания в СМИ национальности правонарушителей
08:33
Происшествия
Пропавшего в октябре 25-летнего жителя Пензенской области нашли мертвым
08:25
Политика
Власти Казахстана одобрили соглашение о военном сотрудничестве с Россией
08:24
Происшествия
Прокуратура в Находке возбудила административные дела по факту загрязнения порта углем
Все новости

Победившая рак Донцова намекнула на возвращение страшной болезни

Шоу-бизнес
Победившая рак Донцова намекнула на возвращение страшной болезни
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 17 февраля. Знаменитая писательница Дарья Донцова, победившая онкологическое заболевание, сообщила о горе в семье. Она в эфире программы «Секрет на миллион» намекнула на страшный недуг.

НТВ выпустил анонс передачи, в котором автор сотни детективов сделала сенсационное заявление. Из программы следует, что серьезная болезнь вернулась в семью писательницы. Однако из короткого видео непонятно, кто именно получил страшный диагноз.

«Меня охватил такой ужас. Мы будем лечиться, вот мы и лечимся», — намекнула 69-летняя писательница на возвращение болезни.

Дарья Донцова узнала об онкологическом заболевании в 1997 году. Врачи поставили ей неутешительный диагноз — рак молочной железы. На протяжении нескольких лет королева детективных романов боролась с болезнью. Рак отступил. И писательница не стесняется делиться подробностями борьбы со страшным недугом.

Знаменитая писательница спустя время стала иначе относиться к болезням. Она философски подошла к недугам. По ее словам, не стоит их бояться, поскольку они излечивают все грехи и помогают человеку стать лучше. Донцова призналась, что ей нестрашно умирать, единственное нужно помнить — всем придется отвечать перед богом.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Победившая рак Донцова намекнула на возвращение страшной болезни
рак болезнь донцова
Комментировать