Баснословные гонорары и повышенная зарплата: на что жил Леонид Брежнев

Москва, 17 февраля. Изначально заработная плата у генсека СССР Леонида Брежнева равнялась 800 рублям, что в пересчете на нынешний курс составляет 150 тысяч рублей. Однако по прошествии времени руководитель Советского Союза обрастал богатствами и роскошью.

Согласно историческим документам, Брежнев часто получал денежные премии. Так, в 1973 году он сам себе выписал Ленинскую премию в сумме 25 тысяч рублей. Кроме того, генеральный секретарь получал гонорары за книги, автором которых он числился. За «Малую землю», «Целину» и «Возрождение» он заработал целых 180 тысяч рублей.

В 1974 году Брежнев сам себе увеличил зарплату сначала на 500 рублей, а потом еще на 200 рублей. Согласно свидетельствам современников, всеми деньгами распоряжалась жена генерального секретаря.

Брежнев на протяжении долгого времени проживал в доме на Кутузовском проспекте в Москве, который предназначался для чиновников самого низшего класса. Однако квартира политика раскинулась на весь пятый этаж и насчитывала шесть комнат с двумя туалетами и ванными.

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В 1978 году в Гранатном переулке персонально для генсека и высших чиновников был возведен дом, в котором Брежневу выделили квартиру площадью 500 «квадратов». Тем не менее советский вождь отказался заселяться туда. По некоторым данным, он счел такое жилье неприлично роскошным.

При этом у Брежнева имелись недешевые хобби. Его пристрастие к автомобилям было широко известно как в СССР, так и за его пределами. По некоторым данным, в коллекции Брежнева было от 50 до 300 машин. Коммунистическая партия Италии презентовала ему Maserati Quattroporte, канцлер ФРГ — 600-й Mercedes, а президент Соединенных Штатов Ричард Никсон подарил советскому вождю Lincoln Continental.

Недавно историки выяснили, какие автомобили предпочитали советские лидеры. Оказалось, что Никита Хрущев отдавал предпочтение Cadillac Fleetwood 75, а Иосиф Сталин до Великой Отечественной войны ездил на американском Packard Twelve.