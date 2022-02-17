Поиски лучшей жизни для уроженки Бурятии и двух ее детей закончились рабством

Москва, 17 февраля. Молодая мама из Бурятии отправилась на заработки в Воронежскую область со своими малолетними детьми. Однако трудоустройство закончилось для них двухлетним рабством на ферме. Об этом сообщили в своем Instagram представители общественной организации «Альтернатива».

Женщина отправилась на заработки в Москву. Там она смогла найти лишь вакансию доярки на ферме в Воронежской области. Условия трудоустройства были весьма привлекательными, поэтому она согласилась.

После прибытия на место фермеры превратили ее в рабыню и заставили бесплатно трудиться. В ее обязанности входило следить за стадом в 50 голов скота. Кроме того, один из мужчин регулярно совершал над ней насильственные действия сексуального характера, детей избивал и спаивал их алкоголем. Он также убеждал, что помощи ждать женщине не придется, так как у него есть связи в правоохранительных органах.

В конце концов уроженка Бурятии все же смогла вырваться на свободу благодаря своей подруге. Сейчас она находится в Москве. Сотрудники общественной организации сообщили, что ее малолетние дети пребывают в крайне запущенном состоянии и нуждаются в помощи.

Недавно правоохранительные органы Москвы вызволили из сексуального рабства 17-летнюю гражданку иностранного государства. По версии следствия, ее обманом заманили в квартиру, отняли деньги, документы и заставили оказывать соответствующие услуги клиентам.