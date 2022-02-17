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Жители Благовещенска заметили гуляющую по улице Горького дикую рысь

Общество
Жители Благовещенска заметили гуляющую по улице Горького дикую рысь
pixabay.com

Благовещенск, 17 февраля. Рысь гуляла вдоль заброшенных зданий на улице Горького в Благовещенске. Видео с дикой кошкой разлетелось по местным пабликам в социальных сетях.

После прогулки у заброшенных зданий рысь прошла во двор одного из жилых домов и даже успела посидеть под автомобилями. Инцидентом заинтересовались сотрудники управления по охране животного мира Приамурья. Однако найти дикую кошку им так и не удалось.

Специалисты считают, что хищница пришла в город по льду с противоположного берега реки Зея. В ночное время она могла тем же путем вернуться в дикую природу. Утром 17 февраля инспекторы вновь проверили места, где видели рысь, чтобы убедиться в ее отсутствии среди людей.

В Приморском национальном парке ранее запечатлели свидание пожилого леопарда Валеры с молодой самкой. Хищнику уже целых 13 лет, однако он не теряет интерес к противоположному полу и ведет активный образ жизни.

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