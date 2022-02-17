Жители Благовещенска заметили гуляющую по улице Горького дикую рысь

Благовещенск, 17 февраля. Рысь гуляла вдоль заброшенных зданий на улице Горького в Благовещенске. Видео с дикой кошкой разлетелось по местным пабликам в социальных сетях.

После прогулки у заброшенных зданий рысь прошла во двор одного из жилых домов и даже успела посидеть под автомобилями. Инцидентом заинтересовались сотрудники управления по охране животного мира Приамурья. Однако найти дикую кошку им так и не удалось.

Специалисты считают, что хищница пришла в город по льду с противоположного берега реки Зея. В ночное время она могла тем же путем вернуться в дикую природу. Утром 17 февраля инспекторы вновь проверили места, где видели рысь, чтобы убедиться в ее отсутствии среди людей.

В Приморском национальном парке ранее запечатлели свидание пожилого леопарда Валеры с молодой самкой. Хищнику уже целых 13 лет, однако он не теряет интерес к противоположному полу и ведет активный образ жизни.