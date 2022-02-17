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Энергетик Симонов предложил Европе подписать новые контракты для решения газового кризиса

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 07:57
Экономика
Энергетик Симонов предложил Европе подписать новые контракты для решения газового кризиса
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 февраля. Проблемы газового кризиса в странах Европы имеют простое и быстрое решение, однако руководство стран к нему не прибегает. В чем заключается парадокс данной ситуации, рассказал директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Россия, по словам специалиста, всегда была крупнейшим мировым поставщиком голубого топлива. Она активно сотрудничала с Европой с 1968 года и проблем в этом взаимодействии не наблюдалось. То, что происходит сейчас, можно назвать абсурдом, уверен Симонов.

«Европейский Союз, настроенный соответственным образом, все время говорит о том, что надо от России избавляться, от нее — угроза. Доходит уже до абсурда: в Вашингтоне проводится саммит на тему европейской энергобезопасности. Почему он в Вашингтоне проходит?» — недоумевает эксперт.

Для решения газового кризиса в Европе Симонов предложил странам подписать новые топливные контракты с Россией. Однако вместо этого западные политики продолжают «наслаждаться» крайне завышенными ценами.

Ранее немецкий политолог Александр Рар оценил вероятность энергетического сотрудничества между Москвой, Варшавой и Киевом. По его мнению, они никогда не будут в хороших отношениях с Россией.

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