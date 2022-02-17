Валиева вышла на заключительную тренировку перед стартом произвольной программы на ОИ

Пекин, 17 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева вышла на лед, чтобы совершить последний прокат в преддверии произвольной программы в турнире одиночниц на Олимпиаде.

Вместе с 15-летней спортсменкой на катке появились Анна Щербакова и Александра Трусова. Девушки быстро перебрались на лед и принялись отрабатывать элементы, которые заявлены на произвольную программу.

Камила Валиева занимает промежуточное первое место, набрав 82,16 балла в короткой программе. Ее соотечественницы Анна Щербакова (80,20) и Александра Трусова (74,60) расположились на второй и четвертой позициях соответственно. Старт произвольной программы запланирован на четверг, начало — в 13:00 по московскому времени.

Известная немецкая фигуристка Катарина Витт ранее высказалась в поддержку Камилы Валиевой. Она считает, что на плечах юной спортсменки лежит тяжелое бремя.