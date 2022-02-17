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FinExpertiza: более 28 трлн рублей налогов и сборов было собрано в России за 2021 год

Экономика
FinExpertiza: более 28 трлн рублей налогов и сборов было собрано в России за 2021 год
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 февраля. Аналитики FinExpertiza подготовили отчет о налогах и сборах, которые сделали в России за прошлый год. Их сумма выросла на 35,8% по сравнению с 2020 годом.

Согласно отчету экспертов, в прошлом году было собрано 28,53 триллиона рублей. В федеральный бюджет из этой суммы поступило 15,88 триллиона рублей. Самым крупным из них оказался налог на добычу полезных ископаемых, пишут «Известия».

Вторую строчку по сборам занимает налог на прибыль, а третью – НДФЛ. Больше всего платежей приходится на Москву, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округи. Влияние на доходы оказало восстановление экономики после года начала пандемии и динамика ценовой конъюнктуры на рынках.

Ранее поступила информация о возможности введения налога на международные игровые платформы в России. Министерство цифрового развития выступило против таких обязательных сборов.

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