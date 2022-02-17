Экс-министр Суслов указал на последствия для Украины от «экономической диверсии» Запада

Киев, 17 февраля. Украина столкнулась с тяжелыми экономическими последствиями из-за нагнетания эскалации обстановки в стране Западом. Такое мнение высказал бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

Он подчеркнул, что действия Запада носили характер «экономической диверсии». Как объяснил Суслов, государства с рыночной экономикой, к которым относится и Украина, крайне уязвимы перед информационными войнами, сообщил экс-министр в своей колонке для издания «Главред».

«Особенность ситуации на Украине на протяжении уже нескольких месяцев состояла в том, что информационную войну по дестабилизации Украины начали и интенсивно вели страны Запада, члены НАТО, прежде всего США и Великобритания, — те, кого украинские власти называют "нашими друзьями и партнерами"», — заявил Суслов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что необходимо быть готовыми к эскалации обстановки на Украине даже после того, как не сбылся прогноз американских аналитиков о «вторжении». В связи с этим пользователи Сети вспомнили давний интернет-мем про президента России Владимира Путина.