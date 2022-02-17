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Политолог Кошкин: запрос химоружия у НАТО может указывать на провокационные планы Киева

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 07:43
Политика
Политолог Кошкин: запрос химоружия у НАТО может указывать на провокационные планы Киева
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 февраля. Украина сделала запрос в НАТО на поставку комплектов химической защиты, из чего можно делать вывод, что она готовится к провокации. Такое мнение высказал политолог Андрей Кошкин.

Эксперт отметил, что сейчас идет активная милитаризация Киева из арсеналов НАТО. В интервью РЕН ТВ он заострил внимание на целенаправленный запрос на получение обмундирования для участия в некой «химической операции».

«Думаю, что та операция спецслужб с возможной провокацией применения химического оружия на линии соприкосновения, она не так положена далеко на полку. Она будет востребована опять, вот как только начнется очередное обострение, как международных отношений, так и непосредственно отношений на линии соприкосновения между вооруженными силами Украины и ополченцами Луганской и Донецкой областей», —заключил политолог.

Ранее к странам, накачивающим Украину летальным вооружением, присоединилась Канада. Российский посол в Оттаве Олег Степанов раскритиковал данное решение, указав, что канадским властям следовало бы призвать Киев к переговорам.

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