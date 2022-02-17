Глава Надымского района ЯНАО опубликовал план благоустройства столицы на 2022 год

Надым, 17 февраля. Власти Надыма продолжают программу обустройства в нескольких микрорайонах города. Об этом рассказал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

Соответствующий пост чиновник опубликовал в своем Instagram-аккаунте. В нем указано, что на улице Топчева в микрорайоне 3А у дома номер пять будет проведен ремонт проезда и организована парковка. Согласно плану, рабочие заменят плиты, уложат новый асфальт и установят бордюры.

Кроме того, власти намерены завершить начатые в прошлом году работы у дома номер восемь по Кедровой улице. В сквере памяти Великой Отечественной войны облагородят почву и высадят новые саженцы, передает «Ямал-медиа».

Работы по благоустройству перед открытием курортного сезона также планируется провести в Ялте. Согласно проекту, капитальный ремонт будет сделан на площади Советская.