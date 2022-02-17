Пожилой житель Иркутской области застрелил молодую супружескую пару

Иркутск, 17 февраля. Иркутский областной суд вынес приговор 60-летнему жителю Куйтунского района. Мужчина проведет 19 лет в колонии строгого режима за убийство молодых супругов, сообщили следователи.

По информации следствия, инцидент произошел в начале февраля прошлого года. В поселке Новая Тельба несколько жителей выпивали, а затем они разругались из-за улова. Осужденный ушел в зимовье за ружьем, чтобы убить обидчиков.

Злоумышленник несколько раз выстрелил, но из-за осечки один из обидчиков выжил. Тогда пожилой мужчина зашел в другой дом и смертельно ранил 26-летнюю девушку и ее 29-летнего мужа. Убийцу нашли по горячим следам. Его признали виновным в преступлении по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Еще одно убийство в ходе ссоры произошло в Татарстане. По информации следствия, житель Казани зашел к знакомому и выпил с ним алкоголь. Между собеседниками возник конфликт. Злоумышленник ударил потерпевшего сковородкой, затем избил табуреткой и зарезал ножом.