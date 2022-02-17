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Посольство России призвало США не подпитывать «милитаристский угар» СМИ вокруг Украины

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 08:37
Политика
Посольство России призвало США не подпитывать «милитаристский угар» СМИ вокруг Украины
wikipedia.org  /  Aaron Siirila/CC BY-SA 2.5

Вашингтон, 17 февраля. Москва обратилась к госдепартаменту США с просьбой не подпитывать «милитаристский угар» СМИ по поводу Украины. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне.

Как отмечено в заявлении дипмиссии в Facebook, «призываем госдепартамент не подпитывать «милитаристский угар» журналистов и сосредоточиться на вопросах дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта», пишет РИА Новости.

Таким образом посольство отреагировало на недавнее интервью представителя госдепа США Неда Прайса телеканалу CNN, в котором тот попытался уличить Москву в распространении недостоверной информации об Украине.

Накануне официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне никогда не озвучивали точную дату «вторжения» России на Украину. По его словам, в Белом доме просто «предупреждали» о неспокойной обстановке.

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украина сша сми госдеп посольство россии
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