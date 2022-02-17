Концерт Валерия Меладзе и матч плей-офф КХЛ пройдут в один день на «Минск-арене»

Минск, 17 февраля. Минское «Динамо» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина сыграет в серии со СКА из Петербурга. Встреча должна пройти на «Минск-арене», где в этот же день состоится выступление российского артиста Валерия Меладзе.

Шестая встреча запланирована на 12 марта. В этот же день, согласно афише на сайте «Минск-арены», пройдет концерт Валерия Меладзе.

СКА и минское «Динамо» сыграют 2 и 4 марта в Петербурге, 6 и 8 марта — в Минске. Если понадобится пятая игра, то она пройдет в Ледовом дворце 10 марта, шестая — в белорусской столице 12 марта.

Любители хоккея сейчас пристально следят за Олимпийскими играми в Пекине. Сборная России дошла уже до полуфинала, где встретится со шведами. Игра состоится 18 февраля. В этот же день пройдет матч между Финляндией и Словакией.