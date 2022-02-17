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Глава МОК Бах и сборная США обсудили отмену церемонии награждения фигуристов на ОИ-22

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 07:13
Олимпийские игры 2022
Глава МОК Бах и сборная США обсудили отмену церемонии награждения фигуристов на ОИ-22
ТАСС  /  Новодережкин Антон

Пекин, 17 февраля. Встреча президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Бах с представителями сборной США прошла из-за отмены церемонии награждения командного турнира по фигурному катанию. Об этом журналистам сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.

Содержание беседы двух сторон на данный момент не распространяется. Во время переговоров Бах связался с Национальным олимпийским комитетом Японии, который полностью поддерживает подход МОК в сложившейся ситуации.

«Я не владею всеми подробностями, по-моему, Бах захотел встретиться со спортсменами, чтобы выслушать, что они хотят, с чем они не согласны. Он сам спортсмен в прошлом, сам олимпиец, он хотел просто пообщаться с американцами. Японцы сказали, что их все устраивает», — добавил Адамс.

Награждение отменили из-за допингового скандала, в центре которого оказалась российская фигуристка Камила Валиева. После того, как сборная РФ выиграла командные соревнования, Международное антидопинговое агентство заявило о некой «сомнительной допинг-пробе», которую сдала 15-летняя спортсменка. В результате награждение было отменено. На данный момент расследование продолжается. Если результат Валиевой аннулируют, то первое место займут американские спортсмены, а второе — японские.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Глава МОК Бах и сборная США обсудили отмену церемонии награждения фигуристов на ОИ-22
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