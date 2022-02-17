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Вера Алентова впервые рассказала о неудачной пластике

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 06:56
Шоу-бизнес
Вера Алентова впервые рассказала о неудачной пластике
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

, 17 февраля. Знаменитая актриса Вера Алентова, устав от сплетен, решилась на откровение о своих пластических операциях. Она впервые прокомментировала неудачный результат.

Вдова режиссера Владимира Меньшова честно призналась, что ложилась на стол пластического хирурга четыре раза. Все эти операции проходили успешно. Однако одно вмешательство оказалось трагичным. Кинодива, увидев результат, хотела умереть на месте.

Дело в том, что звезда фильма «Москва слезам не верит» поехала с деликатной проблемой к одному врачу в другой город. Специалист оказался еще и пластическим хирургом, который использовал свою методику — он вкалывал пациентам жир в лицо. Он убеждал актрису довериться ему и поправить лицо, показывая восторженные отзывы. Для Алентовой изменения знаменитостей после его процедуры были ужасающие. Врач напирал на артистку, но она, чтобы не обижать специалиста и прекратить разговор на эту тему, заявила: «Ну, может быть!».

«Хотя это были всего лишь слова вежливости, они оказались роковыми. Доктор вколол мне чертов жир в лицо. Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть», — призналась кинозвезда в автобиографии «Все не случайно».

По ее словам, лицо восстанавливалось очень долго и постепенно. Не помогали ни массажи, ни другие процедуры, чтобы поправить ошибку горя-хирурга. Артистка пыталась дозвониться до врача, но тот сменил номер и канул в Лету.

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