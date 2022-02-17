Вооруженные силы Украины обстреляли четыре населенных пункта ЛНР

Луганск, 17 февраля. Украинские силовики с четверга ведут интенсивные обстрелы территорий Донбасса, подконтрольных силам народного ополчения Луганской народной Республики. Об этом сообщил представитель ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

По его данным, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 05:30 утра по московскому времени вели массированный обстрел из минометов и гранатометов. Под огнем оказались четыре населенных пункта, входящих в состав ЛНР. Информация о пострадавших и погибших не приводится, пишет РИА Новости.

Утром 16 февраля поступала информация, что украинские силовики активизировали обстрелы на линии разграничения в Донбассе. Тогда под обстрелом оказался поселок Голубовское, находящийся на территории ЛНР.