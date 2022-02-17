Движение трамваев в Улан-Удэ приостанавливали дважды за день

Улан-Удэ, 17 февраля. Дважды за день в Улан-Удэ простаивали трамваи. В первом случае произошел излом пантографа, а во втором случае с рельсов сошел вагон.

Излом пантографа наблюдался примерно в 10:00 (05:00 по московскому времени) вторника на вагоне трамвая маршрута №4 у проходной ЛВРЗ. В связи с этим пришлось закрыть движение трамваев маршрутов № 1, 2, 4, 5, 7 и 8 с остановки «Элеватор» в сторону «Площади Комсомольская».

Вместе с этим транспорт не ходил с развязки «20 квартал» на «Новый мост». Время простоя составило около 40 минут.

Второй инцидент наблюдался примерно в 14:00 по причине схода с рельсов вагона трамвая №2 недалеко от остановки «Аптека» на улице Гагарина. Временно не осуществлялось движение маршрутов №1 и 2 в обе стороны на участке пути от остановки «Элеватор» до «Шишковки».

В этом случае время простоя составило 1 час 10 минут. В обоих случаях движение трамваев организовали по измененному маршруту.

В Калининградской области с февраля начали курсировать первые низкопольные трамваи «Корсар». Всего в краевую столицу прибыли десять таких вагонов.