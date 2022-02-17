Поклонники с трудом узнали располневшую звезду «6 кадров» Эдуарда Радзюкевича

Москва, 17 февраля. Актер театра и кино Эдуард Радзюкевич, получивший широкую известность благодаря юмористическому проекту «6 кадров», сильно изменился. Поклонники с трудом узнали в располневшем артисте любимца.

Радзюкевич прославился благодаря шоу «6 кадров», которое шло на СТС на протяжении восьми лет. Артиста стали приглашать в другие проекты. Постепенно его фильмография стала пополняться новыми фильмами и сериалами. Например, он исполнил одну из ролей в ситкоме «Папины дочки».

Вскоре Радзюкевич стал все меньше и меньше сниматься в кино. Он сосредоточился на театре. Поскольку артист не ведет соцсети, то тяжело отследить, как он стал выглядеть. Поэтому поклонники очень удивились, увидев располневшего артиста в 2017 году. Сразу же поползли слухи, что кинозвезда тяжело болен. Но артист опроверг эти домыслы и объяснил, что лишний вес он приобрел после отказа от сигарет, пишет «Экспресс газета».

Актер, вновь пропавший из виду, появился на премьере фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин», который выйдет в российский прокат 17 февраля. Показ состоялся в московском кинотеатре «Октябрь», куда съехались звезды отечественного шоу-бизнеса ради новой ленты Алексея Пиманова. И поклонники, посмотрев кадры с премьеры, с трудом узнали звезду комедийного жанра.

instagram.com / @uralbeekeeper

Осенью прошлого года стало известно о пополнении в семье актрисы Ирины Медведевой, которая работала с Радзюкевичем в шоу «6 кадров». Артистка стала мамой во второй раз.