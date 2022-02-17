Корабли Каспийской флотилии выдвинулись на масштабные плановые учения

Ростов-на-Дону, 17 февраля. Порядка 20 боевых кораблей и судов Каспийской флотилии выдвинулись из Махачкалы для участия в плановом командно-штабном учении, заявили в пресс-центре Южного военного округа (ЮВО).

Участниками маневров станут экипажи около 20 кораблей флотилии. Среди них судно «Дагестан», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Махачкала», «Астрахань», «Ступинец», малые артиллерийские корабли, базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения.

Военные моряки в рамках учений осуществят ряд задач в сложных условиях. Им предстоит действовать по различным вводным, которые будут поступать с командного пункта флотилии. Маневры пройдут в Каспийском море.

Экипажи артиллерийских катеров и тральщиков отработают задачи противоминного обеспечения, развертывания сил флотилии и противоподводно-диверсионной обороны при стоянке на рейде. В ходе маневров участникам предстоит обнаружить мины, уничтожить их с выполнением боевых стрельб и отразить нападение условного врага с воздуха.

Корабли Военно-морского флота России ранее провели учения в восточной части Средиземного моря. Маневры проинспектировал министр обороны Сергей Шойгу.