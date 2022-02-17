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Эффектное появление кота в кадре сделало серьезное видео хозяйки смешным

Общество
Эффектное появление кота в кадре сделало серьезное видео хозяйки смешным
wikipedia.org  /  Sasha Krotov / CC BY 3.0

Москва, 17 февраля. Коты способны украсить любой видеоролик и сделать его популярным в социальных сетях. Вот и хозяйка одного из пушистых решила порассуждать на серьезную тему, но у любимца были другие планы.

Девушка опубликовала видеоролик в TikTok. Судя по ее словам, речь шла о периоде истории в 1917-е годы. Но кота явно не устроил такой расклад. Он запрыгнул на стол, которые стоял за спиной хозяйки, затем начал забавно махать лапками в попытке что-то поймать.

Настроение видеоролика мгновенно сменилось с серьезного на милое и смешное. Эффектное появление кота многим запало в душу, и пользователи принялись гадать, что так заинтересовало пушистого.

«Призраков, наверное, ловит», — предположил пользователь TikTok.

«Котей будто пытается лампочку выкрутить», — посмеялся еще один комментатор.

«Пхаха, пушистый решил разбавить серьезную атмосферу видео», — цитирует юзера соцсети «Ридус».

Кошки не только несут радость многим россиянам, но и являются отличным способом снять стресс. По словам доктора и ведущего Александра Мясникова, пушистые любимцы помогают своим хозяевам при психических недугах, успокаивают и уменьшают головную боль.

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