Эффектное появление кота в кадре сделало серьезное видео хозяйки смешным

Москва, 17 февраля. Коты способны украсить любой видеоролик и сделать его популярным в социальных сетях. Вот и хозяйка одного из пушистых решила порассуждать на серьезную тему, но у любимца были другие планы.

Девушка опубликовала видеоролик в TikTok. Судя по ее словам, речь шла о периоде истории в 1917-е годы. Но кота явно не устроил такой расклад. Он запрыгнул на стол, которые стоял за спиной хозяйки, затем начал забавно махать лапками в попытке что-то поймать.

Настроение видеоролика мгновенно сменилось с серьезного на милое и смешное. Эффектное появление кота многим запало в душу, и пользователи принялись гадать, что так заинтересовало пушистого.

«Призраков, наверное, ловит», — предположил пользователь TikTok.

«Котей будто пытается лампочку выкрутить», — посмеялся еще один комментатор.

«Пхаха, пушистый решил разбавить серьезную атмосферу видео», — цитирует юзера соцсети «Ридус».

Кошки не только несут радость многим россиянам, но и являются отличным способом снять стресс. По словам доктора и ведущего Александра Мясникова, пушистые любимцы помогают своим хозяевам при психических недугах, успокаивают и уменьшают головную боль.