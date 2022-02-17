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Олимпийские игры 2022
Борис Ротенберг назвал Камилу Валиеву неземной девчонкой
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Борис Ротенберг назвал Камилу Валиеву неземной девчонкой

Олимпийские игры 2022
Борис Ротенберг назвал Камилу Валиеву неземной девчонкой
ТАСС  /  Савостьянов Сергей

Москва, 17 февраля. Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг выступил со словами поддержки в адрес российской фигуристки Камилы Валиевой, в отношении которой ведется расследование из-за нарушения антидопинговых правил.

Валиева, декабрьская допинг-проба которой ранее дала положительный результат, 15 февраля произвела фурор в короткой программе в турнире одиночниц. Юной фигуристке удалось занять первое место, получив от судей 82,16 балла. Перед стартом произвольной программы она является главной фавориткой у букмекеров, несмотря на допинг-скандал.

Российский предприниматель Борис Ротенберг считает, что 15-летняя спортсменка справилась с давлением. Он пожелал Валиевой «только самого хорошего» и отметил ее сильный характер.

«Камила — умничка. Неземная девчонка, она мне очень нравится. Представляете, как ей тяжело. Ей 15 лет, и на ее плечи столько свалилось… Она справилась с давлением и выполнила сложные элементы. Дай бог, чтобы у нее все получилось. Желаю ей только самого хорошего. Смотришь на нее, и душа радуется! Мы все за нее», — заявил Ротенберг в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Произвольная программа у фигуристок стартует в четверг. Помимо Камилы Валиевой в ней примут участие еще две россиянки — Анна Щербакова и Александра Трусова. Недавно Международное агентство допинг-тестирования (ITA) протестировало их на допинг.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Борис Ротенберг назвал Камилу Валиеву неземной девчонкой
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