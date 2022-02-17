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Боевые корабли Тихоокеанского флота провели учения в акватории Охотского моря

Армия
Боевые корабли Тихоокеанского флота провели учения в акватории Охотского моря
wikipedia.org  /  Zmey Kaa Kobra / CC BY 2.5

Петропавловск-Камчатский, 17 февраля. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота провел ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках военных учений. Мероприятия проходили в акватории Охотского моря, сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ.

Согласно легенде, экипажи корветов «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» обнаружили условного противника, приближающегося к территориальным водам РФ. Учения проводились под руководством адмирала Сергея Авакянца. Всего участие приняли 20 кораблей, а также самолеты и вертолеты морской авиации.

«После попытки корветов установить связь с предполагаемыми нарушителями "противник" применил по ним ракетное оружие с фактическим пуском ракеты-мишени "Малахит"», — говорится в сообщении.

Ракетная стрельба выполнялась при помощи комплекса «Редут». Также экипажи отработали комплекс действий по противовоздушной обороне с постановкой радиолокационных и электронных помех.

Прошедшие военные учения вызвали беспокойство японских властей. По их мнению, подобным образом РФ «демонстрирует силу».

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тоф стрельбы военные учения охотское море
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