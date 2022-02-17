Андрей Малахов резко оборвал эфир программы из-за Камилы Валиевой

Москва, 17 февраля. Телеведущий Андрей Малахов поступился своими профессиональными принципами ради российской спортсменки Камилы Валиевой, которая сейчас находится в Пекине на Олимпийских играх. Ради 15-летней фигуристки телеведущий прервал запись эфира.

Имя юной спортсменки сейчас на слуху не только у всей станы, — у всего мира. Причиной тому стало не только блестящие выступления Валиевой на Играх, но и громкий скандал с ее положительным допинг-тестом. Девочка сейчас определенно переживает тяжелейший момент в карьере из-за давления и обстоятельств, в которых она оказалась. Так, после короткой программы она не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

Это выступление состоялось 15 февраля. В этот день Андрей Малахов в студии записывал очередной выпуск своей авторской передачи. Однако в какой-то момент он полностью остановил работу для того, чтобы посмотреть на триумф российской фигуристки.

«Андрей остановил запись своей программы, чтобы посмотреть в прямом эфире выступление Камилы Валиевой. Мне кажется, что мы боялись даже дышать, чтобы только не помешать ей своим волнением…», — написала в Instagram экс-продюсер «Дома-2» Василина Михайловская.

Валиева в тот день показала лучший результат в короткой программе и набрала 82,16 балла. Спортсменка сейчас занимает промежуточное первое место. Произвольная программа у одиночниц назначена на 17 февраля. На тренировках Валиева неустанно и чисто отрабатывает все элементы будущего выступления.