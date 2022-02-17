Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 07:16
07:13
Олимпийские игры 2022
Глава МОК Бах и сборная США обсудили отмену церемонии награждения фигуристов на ОИ-22
06:58
Происшествия
Отечественный автомобиль вспыхнул на Заневском проспекте в Петербурге
06:56
Шоу-бизнес
Вера Алентова впервые рассказала о неудачной пластике
06:53
Армия
Вооруженные силы Украины обстреляли четыре населенных пункта ЛНР
06:52
Происшествия
Движение трамваев в Улан-Удэ приостанавливали дважды за день
06:49
Шоу-бизнес
Поклонники с трудом узнали располневшую звезду «6 кадров» Эдуарда Радзюкевича
06:41
Армия
Корабли Каспийской флотилии выдвинулись на масштабные плановые учения
06:40
Общество
Эффектное появление кота в кадре сделало серьезное видео хозяйки смешным
06:38
Олимпийские игры 2022
Борис Ротенберг назвал Камилу Валиеву неземной девчонкой
06:38
Армия
Боевые корабли Тихоокеанского флота провели учения в акватории Охотского моря
Все новости

Андрей Малахов резко оборвал эфир программы из-за Камилы Валиевой

Шоу-бизнес
Андрей Малахов резко оборвал эфир программы из-за Камилы Валиевой
Global Look Press  /  Peter Kneffel/dpa

Москва, 17 февраля. Телеведущий Андрей Малахов поступился своими профессиональными принципами ради российской спортсменки Камилы Валиевой, которая сейчас находится в Пекине на Олимпийских играх. Ради 15-летней фигуристки телеведущий прервал запись эфира.

Имя юной спортсменки сейчас на слуху не только у всей станы, — у всего мира. Причиной тому стало не только блестящие выступления Валиевой на Играх, но и громкий скандал с ее положительным допинг-тестом. Девочка сейчас определенно переживает тяжелейший момент в карьере из-за давления и обстоятельств, в которых она оказалась. Так, после короткой программы она не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

Это выступление состоялось 15 февраля. В этот день Андрей Малахов в студии записывал очередной выпуск своей авторской передачи. Однако в какой-то момент он полностью остановил работу для того, чтобы посмотреть на триумф российской фигуристки.

«Андрей остановил запись своей программы, чтобы посмотреть в прямом эфире выступление Камилы Валиевой. Мне кажется, что мы боялись даже дышать, чтобы только не помешать ей своим волнением…», — написала в Instagram экс-продюсер «Дома-2» Василина Михайловская.

Валиева в тот день показала лучший результат в короткой программе и набрала 82,16 балла. Спортсменка сейчас занимает промежуточное первое место. Произвольная программа у одиночниц назначена на 17 февраля. На тренировках Валиева неустанно и чисто отрабатывает все элементы будущего выступления.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Андрей Малахов резко оборвал эфир программы из-за Камилы Валиевой
андрей малахов прямой эфир Камила Валиева
Комментировать