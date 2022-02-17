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Норвегия отказалась направлять дополнительные военные силы в Восточную Европу

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 06:16
Армия
Норвегия отказалась направлять дополнительные военные силы в Восточную Европу
wikipedia.org  /  Norwegian Army / CC BY 2.0

Осло, 17 февраля. Норвегия не намерена направлять дополнительные военные силы в Восточную Европу для размещения в составе контингента НАТО из-за «ограниченности ресурсов». Об этом заявил глава минобороны страны Одд-Рогер Эноксен.

В настоящий момент для Норвегии более приоритетна задача по увеличению численности войск в составе сил НАТО в Литве. Туда страна направит 50-60 солдат на срок до трех месяцев. Осло рассматривает эту меру как сигнал солидарности. Об этом Эноксен заявил в эфире «Норвежского телеграфного бюро».

«У нас ограниченные ресурсы. Наша самая главная задача — следить (за ситуацией) на севере. И второе — мы вносим свой вклад (в составе сил НАТО) в Литве. У нас нет цели распространяться на несколько мест», — отметил он.

Решение о развертывании дополнительных сил НАТО было принято главами Минобороны стран Альянса 16 февраля. Речь, в первую очередь, идет о Румынии, а также ряде других стран на восточном и юго-восточном флангах.

Литва ранее подтвердила факт переброса сил НАТО в страну. По словам минобороны, военные прибудут в скором времени.

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