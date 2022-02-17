Барнаулец снял штаны в лифте на глазах у десятилетней девочки

Барнаул, 17 февраля. Мужчина зашел в лифт за десятилетней девочкой и спустил штаны у нее на глазах. Инцидент произошел днем 16 февраля в жилом доме на проспекте Космонавтов в Барнауле.

Школьница, заметив мужчину без штанов, испугалась и выбежала из лифта. После этого она рассказала о произошедшем матери, которая затем опубликовала пост в сообществе «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

Подъезд дома оборудован камерами видеонаблюдения. На записи можно увидеть мужчину, который стоит в лифте в пуховике, шапке и со спущенными штанами. На место приезжали сотрудники правоохранительных органов, которые сняли отпечатки пальцев. Мать потерпевшей отметила, что в доме есть охранник, однако он не увидел момент преступления.

В Ленобласти ранее задержали злоумышленника, который ограбил девушку в лифте. Мужчина специально остановил кабину с помощью ключа, после чего представился жертве сотрудником аварийной службы.