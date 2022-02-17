Четыре человека погибли в массовой аварии на выезде из Кемерова

Кемерово, 17 февраля. Массовое ДТП случилось на выезде из Кемерова утром 17-го февраля. В результате инцидента погибло четверо пассажиров автомобилей.

Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. По словам очевидцев, участниками аварии стали четыре автомобиля, два из которых серьезно пострадали.

«Все произошло между поворотом на Кедровку и светофором. Две легковушки очень сильно разбиты. На месте присутствует скорая, пожарные и ГИБДД. Я насчитала 3 экипажа скорой. Из-за аварии образовалась пробка», — сообщили свидетели трагедии в соцсетях.

Недавно аналогичная авария произошла на территории Могойтуйского района в Забайкалье. Водитель легковой машины умер в результате столкновения с рейсовым автобусом.