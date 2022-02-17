Леонков «раскусил» стратегию США по подготовке войны

Киев, 17 февраля. Вашингтон все еще надеется ввязать Москву в полномасштабный конфликт с Киевом. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Журналист допустил, что на фоне уже разогретой истерии вокруг Украины могут произойти провокации со стороны Киева. При этом западные СМИ, вероятнее всего, намеренно проигнорируют факт «провокации», и преподнесут ее в нужном для Запада свете. Разумеется, продолжил Леонков, Россию выставят «крайней» в любой ситуации.

«Они действительно накалили все до предела, эвакуируют дипсостав, более 40 стран заявили, что их гражданам нечего делать на Украине, создается бесполетная зона для гражданской авиации», — перечислил редактор в интервью «Украине.ру».

Схожего мнения придерживается и политолог Алексей Мухин. Эксперт обратил внимание, что Запад уже ведет информационные провокации против России. Мухин уверен, что после такой активной деятельности США столкнуться с крайне негативными последствиями. В первую очередь Вашингтон настигнут серьезные репутационные потери, полагает политолог.