Президент Мадуро: Россия может рассчитывать на поддержку Венесуэлы при угрозах от НАТО

Каракас, 17 февраля. Каракас готов прийти на помощь Москве в условиях угрозы со стороны НАТО и западных стран. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Россия может рассчитывать на любую поддержку, отметил он. По словам Мадуро, Венесуэла поможет рассеять угрозы западных стран и сохранить за Москвой статус «территории мира».

«Президент (России Владимир) Путин знает, что может рассчитывать на народ и правительство Венесуэлы, мирное правительство. Дипломатия мира победит, грандиозный триумф Путина и России в эти дни международной кампании угроз, потому что (Россия использует) дипломатию в защиту своих интересов», — отметил он.

Ранее Мадуро заявил, что Россия и Венесуэла намерены расширить сотрудничество в военной сфере. По его словам, соответствующее направление «мощного взаимодействия» уже утверждено.