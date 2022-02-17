Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 07:15
07:14
Происшествия
Около 30 спасателей тушат сильный пожар в Мурманской области
07:13
Олимпийские игры 2022
Глава МОК Бах и сборная США обсудили отмену церемонии награждения фигуристов на ОИ-22
06:58
Происшествия
Отечественный автомобиль вспыхнул на Заневском проспекте в Петербурге
06:56
Шоу-бизнес
Вера Алентова впервые рассказала о неудачной пластике
06:53
Армия
Вооруженные силы Украины обстреляли четыре населенных пункта ЛНР
06:52
Происшествия
Движение трамваев в Улан-Удэ приостанавливали дважды за день
06:49
Шоу-бизнес
Поклонники с трудом узнали располневшую звезду «6 кадров» Эдуарда Радзюкевича
06:41
Армия
Корабли Каспийской флотилии выдвинулись на масштабные плановые учения
06:40
Общество
Эффектное появление кота в кадре сделало серьезное видео хозяйки смешным
06:38
Олимпийские игры 2022
Борис Ротенберг назвал Камилу Валиеву неземной девчонкой
Все новости

Президент Мадуро: Россия может рассчитывать на поддержку Венесуэлы при угрозах от НАТО

Политика
Президент Мадуро: Россия может рассчитывать на поддержку Венесуэлы при угрозах от НАТО
nicolasmaduro.org.ve  /  Пресс-служба президента Венесуэлы

Каракас, 17 февраля. Каракас готов прийти на помощь Москве в условиях угрозы со стороны НАТО и западных стран. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Россия может рассчитывать на любую поддержку, отметил он. По словам Мадуро, Венесуэла поможет рассеять угрозы западных стран и сохранить за Москвой статус «территории мира».

«Президент (России Владимир) Путин знает, что может рассчитывать на народ и правительство Венесуэлы, мирное правительство. Дипломатия мира победит, грандиозный триумф Путина и России в эти дни международной кампании угроз, потому что (Россия использует) дипломатию в защиту своих интересов», — отметил он.

Ранее Мадуро заявил, что Россия и Венесуэла намерены расширить сотрудничество в военной сфере. По его словам, соответствующее направление «мощного взаимодействия» уже утверждено.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Президент Мадуро: Россия может рассчитывать на поддержку Венесуэлы при угрозах от НАТО
мадуро венесуэла поддержка угрозы нато
Комментировать