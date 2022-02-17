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Вильфанд спрогнозировал усиление ветра и осадки в ряде регионов России

Общество
Вильфанд спрогнозировал усиление ветра и осадки в ряде регионов России
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 17 февраля. Жителей некоторых российских регионов в ближайшее время ожидает усиление ветра и обильные осадки из-за приближения циклона. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, усиление ветра ожидается в Санкт-Петербурге, Калининграде, Крыму и Краснодарском крае. В указанных регионах скорость порывов составит от 18 до 25 метров в секунду. Помимо этого, некоторые субъекты России накроет мощными осадками, передает слова Вильфанда ТАСС.

«В связи с приближением циклона будет усиливаться ветер до опасных значений в Северо-Западном федеральном округе. В четверг в Санкт-Петербурге ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, ветер будет достигать 18 м/с. В Калининграде ветер прогнозируется до 25 м/с», — заявил руководитель Гидрометцентра.

Ранее руководитель Гидрометцентра также спрогнозировал аномальное похолодание в ряде российских регионов в ближайшие дни. Так, морозы до -35 градусов ожидаются на юге Красноярского края, в Хакасии, Забайкалье, Иркутской области, Тыве и Бурятии, а на Чукотке температура опустится до -40 градусов.

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