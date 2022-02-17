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Женский масс-старт по биатлону на Олимпиаде перенесли из-за непогоды

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 05:45
Олимпийские игры 2022
Женский масс-старт по биатлону на Олимпиаде перенесли из-за непогоды
Global Look Press  /  Hendrik Schmidt/dpa

Пекин, 17 февраля. Неблагоприятные погодные условия стали причиной переноса биатлонного масс-старта среди женщин. В планах организаторов провести гонку завтра.

Изначально масс-старт планировали провести 19 февраля в 12:00 по московскому времени. Однако синоптики предсказали ухудшение погодных условий в этот день. Поэтому гонка состоится 18 февраля в 10:00.

Ранее российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев заняли третье место в командном спринте на Олимпиаде в Пекине. По сумме всех выступлений для Большунова эта бронзовая медаль стала четвертой наградой на Играх.

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биатлон олимпиада масс-старт перенос гонки
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