Женский масс-старт по биатлону на Олимпиаде перенесли из-за непогоды

Пекин, 17 февраля. Неблагоприятные погодные условия стали причиной переноса биатлонного масс-старта среди женщин. В планах организаторов провести гонку завтра.

Изначально масс-старт планировали провести 19 февраля в 12:00 по московскому времени. Однако синоптики предсказали ухудшение погодных условий в этот день. Поэтому гонка состоится 18 февраля в 10:00.

Ранее российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев заняли третье место в командном спринте на Олимпиаде в Пекине. По сумме всех выступлений для Большунова эта бронзовая медаль стала четвертой наградой на Играх.