Глава минфина США испугалась «глобальных последствий» при введении санкций против России

Вашингтон, 17 февраля. Глобальные последствия ожидают западные страны в случае введения санкций против России. Такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен.

Чиновница подтвердила позицию президента США Джо Байдена. Он также признал, что рестрикции против РФ могут ударить и по США. Например, они способны вызвать рост цен на энергоносители.

«Мы признаем, что санкции будут иметь некоторые глобальные последствия», — приводит слова Йеллен Франс Пресс.

На данный момент минфин США все же разрабатывает экономические санкции. По официальным сведениям, они могут коснуться как физических лиц, так и российских компаний.

При этом сама Россия сейчас стала максимально устойчивой к экономическим санкциям. Так, Москва за последние годы увеличила свои валютные резервы и может даже не заметить новый виток рестрикций.