Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 05:45
05:33
Экономика
Глава минфина США испугалась «глобальных последствий» при введении санкций против России
05:22
Происшествия
Бродячие собаки покусали девятилетнюю девочку в Липецкой области
05:22
Происшествия
Двое детей пострадали в столкновении Toyota и Nissan на амурской трассе
05:21
Политика
Украинский консул в Черногории Шматов призвал «уничтожить Россию»
05:13
Экономика
Онлайн-торговля подстегнула рост цен на древесину
05:02
Армия
Пользователь WeChat Юнлин: США беспокоятся из-за российских «Кинжалов»
05:02
Происшествия
Седан протаранил эвакуатор на проспекте Народного Ополчения в Петербурге
04:59
Общество
Ученые Роспотребнадзора испытывают новый способ лечения ВИЧ
04:57
Политика
Сбежавшие из Афганистана семьи срочно покинули Украину
04:55
Происшествия
Житель Амура зарезал знакомого из-за претензий к качеству алкоголя
Все новости

Глава минфина США испугалась «глобальных последствий» при введении санкций против России

Экономика
Глава минфина США испугалась «глобальных последствий» при введении санкций против России
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 17 февраля. Глобальные последствия ожидают западные страны в случае введения санкций против России. Такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен.

Чиновница подтвердила позицию президента США Джо Байдена. Он также признал, что рестрикции против РФ могут ударить и по США. Например, они способны вызвать рост цен на энергоносители.

«Мы признаем, что санкции будут иметь некоторые глобальные последствия», — приводит слова Йеллен Франс Пресс.

На данный момент минфин США все же разрабатывает экономические санкции. По официальным сведениям, они могут коснуться как физических лиц, так и российских компаний.

При этом сама Россия сейчас стала максимально устойчивой к экономическим санкциям. Так, Москва за последние годы увеличила свои валютные резервы и может даже не заметить новый виток рестрикций.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Глава минфина США испугалась «глобальных последствий» при введении санкций против России
санкции йеллен последствия
Комментировать