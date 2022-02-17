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Бродячие собаки покусали девятилетнюю девочку в Липецкой области

Происшествия
Бродячие собаки покусали девятилетнюю девочку в Липецкой области
pixabay.com

Солидарность, 17 февраля. Стая бездомных собак набросилась на девятилетнюю девочку, когда та возвращалась из школы. Инцидент произошел в поселке Солидарность Липецкой области.

Родителей ребенка не было рядом на момент нападения. Они ждали девочку дома. Отец спал после работы, а мать сидела с младшим ребенком. По словам главы семьи, женщина случайно выглянула в окно и увидела, как псы повалили школьницу на землю, пишет LipetskMedia.

«Она случайно посмотрела в окно и увидела, как собаки повалили на землю нашу дочь. Я проснулся от крика и быстро выбежал с палкой на улицу, чтобы распугать собак. Уже дома мы увидели, что псы успели покусать мою дочку», — рассказал отец пострадавшей.

Дома ребенка осмотрели и обнаружили рваную рану и следы от укуса. Мужчина призвал родителей быть бдительными, когда отпускают детей одних на улицу. Семья обратилась за помощью к врачам.

Еще одно нападение бродячей собаки на ребенка произошло в Челябинской области. Животное набросилось на школьника и покусало его за лицо. Мать мальчика сразу же повезла его в больницу.

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