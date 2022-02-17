Двое детей пострадали в столкновении Toyota и Nissan на амурской трассе

Москва, 17 февраля. Автомобили Toyota Carina и Nissan Sunny столкнулись в Белогорском районе Амурской области. Травмы получили двое детей и четверо взрослых.

Предварительно установлено, что водитель одной из иномарок допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего спровоцировал ДТП. Пострадали шесть человек, среди которых двое детей 2010 и 2019 годов рождения.

«ДТП с участием автомобилей Toyota Carina и Nissan Sunny произошло на автодороге в Белогорском районе. В результате травмированы шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних 2010 и 2019 годов рождения», — уточнили в областном управлении ГИБДД.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Смертельное ДТП с участием КамАЗа ранее произошло в Алтайском крае. Грузовик столкнулся с иномаркой, в результате чего погибли три человека.