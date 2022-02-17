Украинский консул в Черногории Шматов призвал «уничтожить Россию»

Подгорица, 17 февраля. Сотрудник дипломатического ведомства Украины в Черногории Михаил Шматов опубликовал в Facebook пост, в котором заявил, что «Россия должна быть уничтожена».

В своем сообщении он предложил провести в Подгорице «марш единства» с Украиной 16 декабря. При этом в хэштеге поста была написана антироссийская фраза, призывающая к истреблению россиян.

«Приветствуются флаги, баннеры, плакаты и любые проявления патриотического творчества», — написал Шматов, сопроводив пост хэштегом «Россия должна быть уничтожена».

Позже консул отредактировал запись, заменив русофобское выражение фразой «Украинцы будут сопротивляться». Кроме того, он исправил дату на 19 февраля. Однако первоначальный текст доступен к просмотру в истории правок.

Тем временем итальянская художница, по всей видимости, устала от постоянных распрей России и Украины и внесла миротворческую ноту в эти непростые отношения. Она нарисовала картину, где изображены два танка обеих стран, дула которых соединены в знак «пацифик».