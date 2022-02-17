Онлайн-торговля подстегнула рост цен на древесину

Москва, 17 февраля. Цены на продукцию лесопромышленного комплекса снова начали расти на фоне повышающегося спроса. При этом небольшое снижение было замечено в конце 2021 года.

Наиболее востребованными в рамках пандемии стали картон и фанера, которые подорожали за это время на 50-60%. Основными драйверами повышения спроса на упаковочные материалы стал быстрый рост онлайн-торговли. Совместно с этим вырос спрос в строительном сегменте, что также спровоцировало увеличение цен на сопутствующие товары, передает «Коммерсантъ».

Скорректировать стоимость могут меры российского правительства по ограничению экспорта на некоторые виды пиломатериала. По мнению крупнейших производителей, это стало бы актуально на фоне пошлин ЕС на российскую фанеру, которые увеличивают объемы экспорта фанерного сырья из России.

Ранее стало известно, что за год стоимость отделочных работ выросла на 35%. Основными причинами такого явления стало повышение стоимости материалов и отток мигрантов.