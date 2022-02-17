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Пользователь WeChat Юнлин: США беспокоятся из-за российских «Кинжалов»

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 05:02
Армия
Пользователь WeChat Юнлин: США беспокоятся из-за российских «Кинжалов»
wikipedia.org  /  пресс-служба президента РФ

Пекин, 17 февраля. Соединенные Штаты беспокоятся из-за российских гиперзвуковых ракет «Кинжал». Такое мнение выразил китайский военный аналитик Шао Юнлин в статье в WeChat.

Об этом эксперт написал на фоне новости о прошедших в Арктике испытаниях российской ракеты «Кинжал». Целью маневров была проверка работы снаряда в сочетании с самолетом МиГ-31К в сложных климатических условиях, пишет ИноСМИ.

«После испытаний для того, чтобы в полной мере раскрыть потенциал данного гиперзвукового оружия, Россия наверняка развернет его на Северном флоте и в Восточном военном округе», — пишет китайский аналитик.

После успешного тестирования ракеты также поступят на вооружение Северного флота и Восточного военного округа. Такая мера улучшит противокорабельную оборону воинских формирований, считает Юнлин. Эксперт указал, что подобная перспектива не может не беспокоить США, так как Вашингтон значительно отстает в этой отрасли от Москвы.

Ранее о гиперзвуковых комплексах «Кинжал» высказался и политолог Ростислав Ищенко. По его словам, наличие такого оружия у России кардинально меняет расстановку сил на мировой арене.

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wechat кинжал миг-31к
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