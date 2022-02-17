Киев, 17 февраля. Группа из 44 афганцев была эвакуирована из Афганистана на Украину в сентябре 2021 года. Однако сейчас семьи предприняли вторую эвакуацию.

Точной информации о передвижении группы не сообщается. Однако, по данным некоторых СМИ, беженцы срочно покинули Украину и отправились в Катар. Далее их документы подвергнутся обработке для дальнейших передвижений, сообщает газета Washington Post со ссылкой на должностное лицо американского Госдепартамента.

«Группа из 44 афганцев, которых украинские военные эвакуировали из их страны в Киев в сентябре, в среду прошли вторую эвакуацию», — говорится в сообщении издания.

При этом на самой Украине сейчас наблюдается чистый афганский сценарий. Летом 2021 года США рекомендовали оперативно покидать территорию страны, хотя до этого активно накачивали Афганистан новейшим оружием. На Украине может произойти точная такая же ситуация — США заранее готовятся к поспешному отходу к Восточной Европе. Поставки вооружения необходимы для того, чтобы прикрыть свое массовое бегство и предательство украинского народа.