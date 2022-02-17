Социолог Ногайлиева назвала пенсионерам способы сократить выплаты по долгам

Москва, 17 февраля. Снять с себя обязательства по выплате долга можно только по веским причинам. Если пенсия — единственный источник дохода гражданина, то это не является достаточным основанием.

Ряд долгов можно списать в случае истечения трехлетнего срока исковой давности. Это прописано в статье 207 Гражданского кодекса РФ, напомнила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

«Ст. 207 Гражданского кодекса РФ ограничивает период возможного взыскания долга тремя годами, за исключением некоторых обязательств, к которым исковая давность не применяется или ее срок сокращен», — цитирует ее агентство «Прайм».

Сократить размер выплаты можно даже в случае присуждения взыскания, в некоторых случаях ее можно вовсе избежать. Закон разрешает обращать взыскание по долгам пожилого гражданина на страховые пенсии по старости и по инвалидности, накопительную пенсию и срочную пенсионную выплату. Вместе с этим он оберегает от взыскания долгов по исполнительному листу пенсию по случаю кормильца, средства на выплату которой идут и федерального и регионального бюджетов.

Гражданин имеет право обратиться в службу судебных приставов с требованием о сохранении пенсии ежемесячно в размере прожиточного минимума. Еще можно пройти процедуру банкротства.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов ранее выступил за повышение пенсий. Он считает, что ее размер необходимо поднять до 40 процентов от получаемой ими зарплаты.