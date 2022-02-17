Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 05:44
05:33
Экономика
Глава минфина США испугалась «глобальных последствий» при введении санкций против России
05:22
Происшествия
Бродячие собаки покусали девятилетнюю девочку в Липецкой области
05:22
Происшествия
Двое детей пострадали в столкновении Toyota и Nissan на амурской трассе
05:21
Политика
Украинский консул в Черногории Шматов призвал «уничтожить Россию»
05:13
Экономика
Онлайн-торговля подстегнула рост цен на древесину
05:02
Армия
Пользователь WeChat Юнлин: США беспокоятся из-за российских «Кинжалов»
05:02
Происшествия
Седан протаранил эвакуатор на проспекте Народного Ополчения в Петербурге
04:59
Общество
Ученые Роспотребнадзора испытывают новый способ лечения ВИЧ
04:57
Политика
Сбежавшие из Афганистана семьи срочно покинули Украину
04:55
Происшествия
Житель Амура зарезал знакомого из-за претензий к качеству алкоголя
Все новости

Социолог Ногайлиева назвала пенсионерам способы сократить выплаты по долгам

Экономика
Социолог Ногайлиева назвала пенсионерам способы сократить выплаты по долгам
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 февраля. Снять с себя обязательства по выплате долга можно только по веским причинам. Если пенсия — единственный источник дохода гражданина, то это не является достаточным основанием.

Ряд долгов можно списать в случае истечения трехлетнего срока исковой давности. Это прописано в статье 207 Гражданского кодекса РФ, напомнила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

«Ст. 207 Гражданского кодекса РФ ограничивает период возможного взыскания долга тремя годами, за исключением некоторых обязательств, к которым исковая давность не применяется или ее срок сокращен», — цитирует ее агентство «Прайм».

Сократить размер выплаты можно даже в случае присуждения взыскания, в некоторых случаях ее можно вовсе избежать. Закон разрешает обращать взыскание по долгам пожилого гражданина на страховые пенсии по старости и по инвалидности, накопительную пенсию и срочную пенсионную выплату. Вместе с этим он оберегает от взыскания долгов по исполнительному листу пенсию по случаю кормильца, средства на выплату которой идут и федерального и регионального бюджетов.

Гражданин имеет право обратиться в службу судебных приставов с требованием о сохранении пенсии ежемесячно в размере прожиточного минимума. Еще можно пройти процедуру банкротства.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов ранее выступил за повышение пенсий. Он считает, что ее размер необходимо поднять до 40 процентов от получаемой ими зарплаты.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Социолог Ногайлиева назвала пенсионерам способы сократить выплаты по долгам
долги пенсия выплаты
Комментировать