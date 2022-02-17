Байден и Шольц высказались за конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности

Берлин, 17 февраля. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом рассказал о своих недавних визитах в Киев и Москву. Стороны отметили необходимость дальнейших переговоров с Россией.

По мнению лидеров Германии и США, риск военной эскалации вокруг Украины по-прежнему сохраняется. Для разрешения ситуации, уверены политики, нужен конструктивный диалог, пишет ТАСС.

«Важно начать конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности, выполнять Минские соглашения и при поддержке Германии и Франции добиться прогресса в "нормандском формате"», — отметил Шольц.

Ранее канцлер Германии и глава Соединенных Штатов поддержали заявление президента России Владимира Путина о готовности к дипломатии. Российский лидер подчеркнул, что важно продолжать общие дипломатические усилия для разрешения всех разногласий между странами.