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Байден и Шольц высказались за конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности

Политика
Байден и Шольц высказались за конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности
Global Look Press  /  Al Drago/Consolidated News Photos

Берлин, 17 февраля. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом рассказал о своих недавних визитах в Киев и Москву. Стороны отметили необходимость дальнейших переговоров с Россией.

По мнению лидеров Германии и США, риск военной эскалации вокруг Украины по-прежнему сохраняется. Для разрешения ситуации, уверены политики, нужен конструктивный диалог, пишет ТАСС.

«Важно начать конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности, выполнять Минские соглашения и при поддержке Германии и Франции добиться прогресса в "нормандском формате"», — отметил Шольц.

Ранее канцлер Германии и глава Соединенных Штатов поддержали заявление президента России Владимира Путина о готовности к дипломатии. Российский лидер подчеркнул, что важно продолжать общие дипломатические усилия для разрешения всех разногласий между странами.

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