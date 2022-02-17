Пожилой мужчина погиб под колесами иномарки в Забайкалье

Чита, 17 февраля. Водитель автомобиля Daihatsu YRV совершил наезд на 63-летнего мужчину, который стоял на дороге в Шелопугинском районе. Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы.

Региональное МВД сообщило, что ДТП произошло в 19:15. По предварительным данным, 48-летний мужчина сбил 63-летнего пешехода. Отмечается, что погибший не пытался перейти дорогу, а находился рядом с проезжей частью. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Аналогичный инцидент произошел ранее на 266-м км трассы Тамбов — Саратов в Татищевском районе. Большегруз сбил пенсионера, который хотел перебежать дорогу в темное время суток. Пожилой мужчина умер до приезда скорой помощи. А накануне депутат насмерть сбил бабушку на своей BMW и скрылся в Симферополе. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.