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Пожилой мужчина погиб под колесами иномарки в Забайкалье

Происшествия
Пожилой мужчина погиб под колесами иномарки в Забайкалье
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Чита, 17 февраля. Водитель автомобиля Daihatsu YRV совершил наезд на 63-летнего мужчину, который стоял на дороге в Шелопугинском районе. Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы.

Региональное МВД сообщило, что ДТП произошло в 19:15. По предварительным данным, 48-летний мужчина сбил 63-летнего пешехода. Отмечается, что погибший не пытался перейти дорогу, а находился рядом с проезжей частью. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Аналогичный инцидент произошел ранее на 266-м км трассы Тамбов — Саратов в Татищевском районе. Большегруз сбил пенсионера, который хотел перебежать дорогу в темное время суток. Пожилой мужчина умер до приезда скорой помощи. А накануне депутат насмерть сбил бабушку на своей BMW и скрылся в Симферополе. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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