Прага, 17 февраля. Разведывательные службы США крупно опозорились из-за заявлений о скорой эскалации на Украине. Об этом рассказал президент Чехии Милош Земан.

Сообщения о скорой дестабилизации на Украине стали уже третьим промахом спецслужб Соединенных Штатов. Первыми двумя Земан назвал Ирак, когда вопреки всем сообщениям о ядерном оружии его не нашли. После был Афганистан, тогда американская разведка утверждала, что запрещенная в России террористическая организация «Талибан»1 не сможет захватить Кабул и занять власть в стране.

«Я еще несколько дней назад сказал, что, на мой взгляд, никакой войны (на Украине) не будет. Потому что россияне – не сумасшедшие, чтобы пускаться в операцию, которая принесла бы им больше вреда, нежели пользы. Что касается американских разведслужб, то это уже их третий крупный конфуз (за последние десятилетия)», — рассказал Земан.

Подобную точку зрения ранее высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала, что истерия западных СМИ и политиков из-за мнимой эскалации на Украине является фейком и позором для спецслужб США,

1 Организация запрещена на территории РФ.