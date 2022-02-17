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Двухмесячный ребенок из Приморья погиб во время пьяного застолья родителей

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 04:26
Происшествия
Двухмесячный ребенок из Приморья погиб во время пьяного застолья родителей
pexels.com  /  Rene Asmussen

Иннокентьевка, 17 февраля. Прокуратура Приморского края организовала проверку в связи с гибелью двух месячного ребенка в селе Иннокентьевка Лесозаводского района.

По данным следствия, двое взрослых распивали спиртные напитки, пока их малолетний ребенок находился в соседней комнате. На следующий день родители обнаружили свое чадо без признаков жизни. На допросе они заявили, что не помнят события прошлой ночи.

«16 февраля 2022 года поступило сообщение о смерти малолетнего ребенка при невыясненных обстоятельствах. Проверка показала, что родители не владеют ситуацией о причинах и обстоятельствах произошедшего, поскольку в это время употребляли спиртные напитки», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что мать ранее уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В семье также есть трехлетняя девочка, которая может быть передана органам опеки по результатам расследования.

Недавно в подмосковных Мытищах девятимесячный ребенок был доставлен в больницу. Медики установили, что малыш отравился наркотиком, который принес в дом его отец.

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