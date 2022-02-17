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Аналитик Лынова: VPN не станет препятствием для похищения персональных данных

Общество
Аналитик Лынова: VPN не станет препятствием для похищения персональных данных
unsplash.com  /  NordWood Themes

Москва, 17 февраля. Некоторые пользователи подключают VPN, чтобы защитить личные и банковские данные. Насколько такой способ является эффективным, рассказала аналитик Татьяна Лынова.

Кибермошенники придумывают различные способы для похищения личных данных россиян. Они создают фейковые ссылки, с помощью которых вынуждают жертв собственноручно выдавать ценные данные, пишет РИА Новости.

«Для похищения этих данных у пользователя хакеры, как правило, применяют фейковые ссылки, вынуждая жертву собственноручно передать ценную информацию мошеннику. В этом случае VPN-соединение не обеспечит должную защиту», — отметила аналитик.

Дополнительную защиту смогут обеспечить сервисы, проверяющие репутацию сайтов и предотвращают переходы по подозрительным ссылкам. Эксперт Лынова посоветовала быть бдительными и не передавать личную информацию, не убедившись в надежности источника запроса.

Мошенники научились создавать фейковые приложения, чтобы выманивать у россиян деньги. Они предлагают жертвам инвестировать в газ, но средства вывести из проекта уже не получится.

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