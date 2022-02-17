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Россия и Венесуэла усилят двустороннее сотрудничество в военной сфере

Политика
Россия и Венесуэла усилят двустороннее сотрудничество в военной сфере
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Каракас, 17 февраля. Москва и Каракас обсудили планы военного сотрудничества и договорились наращивать его в целях защиты мира и суверенитета в Венесуэле, заявил президент страны Николас Мадуро.

Мадуро ранее провел ряд рабочих встреч с российской правительственной делегацией. В ходе переговоров стороны пересмотрели двустороннее военное сотрудничество для территориальной целостности южноамериканского государства.

«Мы пересмотрели военное сотрудничество и утвердили направление для мощного военного взаимодействия между Россией и Венесуэлой для защиты мира, суверенитета, защиты территориальной целостности», — заявил Мадуро во время совместного выступления с вице-премьером России Юрием Борисовым.

В конце января венесуэльский лидер провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств обсудили отношения двух стран и подчеркнули важность сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19.

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