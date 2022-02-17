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В Сети вспомнили «бородатый» мем с Путиным на фоне истерии Запада вокруг Украины

Общество
В Сети вспомнили «бородатый» мем с Путиным на фоне истерии Запада вокруг Украины
ТАСС  /  Шарифулин Валерий

Москва, 17 февраля. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки призвала ожидать эскалации ситуации на Украине даже после того, как предполагаемое «нападение» так и не состоялось. Пользователи Сети отреагировали на эту информацию старым мемом.

Псаки продолжает развивать западную истерию и внушать гражданам по всему миру идею об «агрессивности» России. Такая навязчивость не может не веселить. Посмеялись над очередным заявлением и российские пользователи Сети. Так, авторы Telegram-канала «r/ретранслятор» представили на суд зрителей «бородатый» мем про российского лидера Владимира Путина, который продолжает быть актуальным.

Президента РФ боялись еще в начале 2000-х годов, ожидая от него только воинственных и агрессивных действий. Однако «непредсказуемый» Путин на протяжении многих лет всегда из кармана «доставал» дипломатические заявления, мировые предложения и добрые пожелания. Визуально его политику можно увидеть в одной из сцен мультсериала Family Guy («Гриффины»).

По сюжету, малыш Стьюи и пес Брайан появляются в здании, которое напоминает Кремль. Их встречает персонаж, в котором можно угадать черты российского лидера. Он снимает плащ и достает из внутреннего кармана некий достаточно грозный предмет. Стьюи и Брайан пугаются, ожидая, что это палка. Они поднимают руки вверх и готовятся к смерти. Однако внезапно палка трансформируется в вешалку для одежды.

Затем грозный мужчина достает арбалет. Реакция главных героев повторяется. Но из оружия вылетает не стрела, а крючок для галстука и «прилепляется» к стене. Наконец, в руках хозяина появляется автомат. В этот раз гости думают, что шутки действительно кончились. Но после нажатия на курок из ружья вырывается пламя — становится ясно, что это зажигалка.

Сам Владимир Путин неоднократно комментировал ситуацию, которая сейчас складывается на мировой арене. Так, он призывал не видеть в Москве агрессивного врага. Ведь Россия не двигается к НАТО, а вот Альянс активно приближается к российским границам.

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путин мем западная истерия
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