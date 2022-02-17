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Терапевт Кобрянов призвал обратиться к врачу при пульсе больше 100 ударов

Общество
Терапевт Кобрянов призвал обратиться к врачу при пульсе больше 100 ударов
pixabay.com

Москва, 17 февраля. Частота сокращений сердца свыше 100 ударов при минимальной активности и отсутствии стресса является поводом для обращения к врачу. Такое состояние называется тахикардией.

Кардиолог в таком случае должен назначить ЭКГ и суточный мониторинг по Холтеру. Если повышенный пульс сопровождается резким потемнением в глазах, слабостью и потливостью, то необходимо вызвать скорую, пояснил заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Михаил Кобрянов.

«В случаях, когда приступ учащенного сердцебиения сопровождается обмороком или предобморочным состоянием (резкое потемнение в глазах, слабость, головокружение, холодный пот), снижением систолического артериального давления ниже 100 мм. рт. ст. необходим вызов бригады скорой медицинской помощи», — цитирует его «Прайм».

Держать пульс в норме можно с помощью отказа от вредных привычек и продуктов с содержанием кофеина. Важно соблюдать режим сна и поддерживать вес в норме.

Повышенное потоотделение и учащенный пульс могут наблюдаться у людей с онкологическими заболеваниями. Особенно часто такие симптомы встречаются у пациентов, которые проходят химиотерапию.

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