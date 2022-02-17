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Адвокат Добрынин поделился подробностями следственных действий в отношении Соловья

Общество
Адвокат Добрынин поделился подробностями следственных действий в отношении Соловья
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Москва, 17 февраля. Допрос и обыск в доме Валерия Соловья прокомментировал адвокат Алексей Добрынин. Политолог вечером 16 февраля вместе со своим сыном Федором вышел из здания СКР.

Юрист подтвердил, что Соловей и его сын сейчас проходят по уголовному делу об экстремизме в рамках свидетелей. Однако их статус в ходе следственных мероприятий может измениться.

«Валерий и Федор были допрошены в рамках уголовного дела по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), само дело, скорее всего, возбуждено около полугода назад в отношении неустановленных лиц, то есть по факту», — заявил Добрынин.

После допроса с Соловья взяли подписку о неразглашении материалов дела. Поэтому другие подробности не приводятся. При этом, по имеющимся данным, допрос и обыск были связаны с публикацией в Telegram-канале «Генерал СВР» высказываний, которые могли попадать под вышеуказанную статью. Для проверки этого факта была назначена лингвистическая экспертиза.

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