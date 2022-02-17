Столтенберг воздержался от прогнозирования дальнейшего развития ситуации на Украине

Брюссель, 17 февраля. Североатлантический альянс не знает, как дальше будет развиваться ситуация вокруг Украины. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

На данный момент, по словам Столтенберга, можно наблюдать «новую реальность в Европе», при которой в регионе установилась холодная война. Говоря о России, генсек отметил, что в НАТО отсутствует уверенность в намерениях государства. Однако он пообещал, что Альянс «будет обличать действия России» в любом случае.

«Мы не знаем, что случится на Украине. Но эта ситуация уже показала, что существует кризис с безопасностью в Европе», — заявил генеральный секретарь НАТО на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров обороны стран Альянса в Брюсселе.

Ранее Столтенберг указал на готовность Североатлантического альянса к переговорам с Россией по широкому ряду вопросов. По словам генсека НАТО, речь идет в том числе о наступательном и ракетном вооружении.