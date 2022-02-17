RT подготовил фильм о возвращении в Россию усыновленного американцами петербуржца

Москва, 17 февраля. Сюжет документального фильма рассказывает о 35-летнем Алексе Пике, который вернулся в Россию после 25 лет жизни в США. Он попал в чужую страну после усыновления.

Алекс Пик родился в Ленинграде под именем Александр Тимофеев в 1986 году. В детском доме он очутился вместе с сестрой и братом. В 1997 году их взяла на воспитание пара из США. До 34 лет мужчина прожил на американской территории, а весной прошлого года он обратился к RT с просьбой помочь ему найти биологическую мать.

Алекс не смог получить американское гражданство, так как в деле об усыновлении была допущена ошибка. В сентябре он получил российский паспорт, после чего отправился в Москву и устроился там репетитором.

Во время новогодних праздников он вместе с журналистами отправился в Петербург, чтобы найти дом своего детства. К сожалению, мать Алекса скончалась еще в 2012 году. Теперь мужчина пытается найти ее могилу, чтобы почтить память.

Уже скоро в России стартуют съемки фильма о путешественнике Федоре Конюхове под названием «Повелитель ветра». Главную роль в киноленте сыграет Федор Бондарчук.